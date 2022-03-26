В Москве задержали архитектора Сергея Ситара за 15-метровый жёлто-синий плакат

В столице поймали 52-летнего архитектора и преподавателя Сергея Ситара, который разместил на Крымском мосту огромный баннер в цветах украинского флага.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", члена союза архитекторов России Сергея Ситара обвиняют в дискредитации российских военных.

Утром 24 марта архитектор прикрепил к перилам Крамского моста объёмный баннер в цветах флага Украины с надписями. На "манифестацию" обратили внимание сотрудники парка Горького. Они убрали баннер и сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Скоро автора плаката отыскали. На него составили административные протоколы за неповиновение полиции и за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. В Замоскворецком суде Москвы архитектору вынесли меру пресечения в виде штрафа и 15-ти суток ареста.