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Шукшина рассекретила размер премий Скабеевой и Киселёва: до 2 млн рублей

Общество

Актриса Мария Шукшина опубликовала наградной лист руководителей и ведущих ВГТРК. Сотрудникам ТВ, как выяснилось, выплачивают солидные премии "за верность профессии и Родине".

В списке перечислены имена людей, которые удостоились денежных выплат за особые заслуги перед Россией. Сумма выплат колеблется от одного миллиона рублей до двух. Минимальную премию получили Ольга Скабеева, Мария Ситтель, Анастасия Попова и Евгений Рожков.

Солидные награждения заслужили Дмитрий Киселёв, Андрей Кондрашов и Антон Златопольский.

Шукшина никак не подписала опубликованный пост.

Ранее Мария Шукшина предала огласке список известных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, который можно часто видеть в эфире Первого канала.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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