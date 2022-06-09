Шукшина может поплатиться за опубликованный список известных секс-меньшинств

Артистка Мария Шукшина предала огласке список известных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, который можно часто лицезреть в эфире Первого канала.

Адвокат Андрей Князев уверен, что актриса этим своим шагом нажила себе определённые проблемы.

Юрист отметил, что если любая звезда из обнародованного списка, будь то Филипп Киркоров, Александр Васильев или Николай Цискаридзе, решат публично возмутиться и обвинят Шукшину в клевете, то они будет вынуждена или собирать доказательства того, что эти личности действительно имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, или заплатить им приличную компенсацию за моральный ущерб.

"Коллективных исков за клевету, защиту чести и достоинства у нас нет, каждый должен по отдельности обращаться. Но возможность такая есть, судебная перспектива существует, потому что Мария Шукшина должна доказывать, что человек другой сексуальной ориентации и так далее. Тут не наказание, а материальная выплата морального ущерба в 100-300 тысяч рублей", — рассказал Князев в разговоре с издание BLITZ.