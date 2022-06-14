Отец марокканского наёмника: "Моего сына следует содержать как пленного бойца"

Верховный суд ДНР признал виновными двух британских наёмников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна по нескольким статьям УК Донецкой Народной Республики. Суд избрал для них высшую меру наказания — смертную казнь.

Отец марокканского наёмника Тахар Саадун заявил, что к его сыну должны относиться как пленному солдату украинской армии на основании международных конвенций. Он отметил, что Брагим добровольно сложил оружие и сдался в плен. Более того, у марроканца есть гражданство Украины.

"Поэтому его следует содержать как пленного бойца ВСУ. <…> Мы как семья страдаем от отсутствия контакта с адвокатом для обмена правовой информацией, и это усугубляет наше испытание", — цитирует его слова Reuters.