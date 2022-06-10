Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"
В южной части Севастополя сработала система ПВО
Социолог Филиппов о России: "Империя сама решает, где её границы"
Эстония выразила сожаление в связи с заявлением Путина о принадлежности Нарвы
Собчак о запрете концертов Киркорова: "Мы же понимаем, что не за крест"
Шеслер: у половины националистов "Азова"* русские фамилии
Кнутов: "Захваченные американские БПЛА мы изучим и будем работать по ним”
Карасин: депутату, предложившему вернуть Смоленск Литве, надо быть серьёзнее

Москвичку задержали за жёлто-синий пакет: спасли "патриотические" кроссовки

Общество

Жительница столицы привлекла внимание полиции, так как несла в руках пакет в цветах украинского флага. Отпустили москвичку, так как у неё была буква Z на кроссовках.

Москвичку задержали за жёлто-синий пакет: спасли "патриотические" кроссовки

Жительницу Москвы остановили стражи правопорядка у станции метро Люблино. Полицейский объяснил женщине, что у неё в руках "пакеты нежелательного окраса". Москвичку заставили оправдываться, почему она разгуливает со столь подозрительными пакетами.

Задержанная уверила, что не специально выбрала такие цвета, ей просто дали такие пакеты в продуктовом магазине.

Отвести подозрение от женщины помогла обувь бренда New balance, логотип которого похож на символ спецоперации на Украине — букву Z.

"Я сказала: зато кроссы с нужной символикой. После этого замолчал. Я спросила: Это все? Он сказал — да”, — цитирует слова москвички "Осторожно, новости".

Ранее в подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтая сумка маленького ребёнка. Рюкзак полетел на пол, а испуганный мальчик долго выслушивал агрессивную лекцию патриота.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Мир. Новости мира
Беженка с Украины пообещала разгромить берлинское кафе "Россия"
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Мyśl Polska: поляки перестали винить президента РФ Путина во всех своих бедах
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Мир. Новости мира
Баранец: генералы ВСУ могут готовить переворот на Украине
Последние материалы
Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"
В южной части Севастополя сработала система ПВО
Социолог Филиппов о России: "Империя сама решает, где её границы"
Москвичку задержали за жёлто-синий пакет: спасли "патриотические" кроссовки
Эстония выразила сожаление в связи с заявлением Путина о принадлежности Нарвы
Собчак о запрете концертов Киркорова: "Мы же понимаем, что не за крест"
Шеслер: у половины националистов "Азова"* русские фамилии
Кнутов: "Захваченные американские БПЛА мы изучим и будем работать по ним”
Дедлайн 10 лет: польский аналитик рассказал о Польско-украинской федерации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников