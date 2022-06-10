Москвичку задержали за жёлто-синий пакет: спасли "патриотические" кроссовки

Жительница столицы привлекла внимание полиции, так как несла в руках пакет в цветах украинского флага. Отпустили москвичку, так как у неё была буква Z на кроссовках.

Жительницу Москвы остановили стражи правопорядка у станции метро Люблино. Полицейский объяснил женщине, что у неё в руках "пакеты нежелательного окраса". Москвичку заставили оправдываться, почему она разгуливает со столь подозрительными пакетами.

Задержанная уверила, что не специально выбрала такие цвета, ей просто дали такие пакеты в продуктовом магазине.

Отвести подозрение от женщины помогла обувь бренда New balance, логотип которого похож на символ спецоперации на Украине — букву Z.

"Я сказала: зато кроссы с нужной символикой. После этого замолчал. Я спросила: Это все? Он сказал — да”, — цитирует слова москвички "Осторожно, новости".

Ранее в подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтая сумка маленького ребёнка. Рюкзак полетел на пол, а испуганный мальчик долго выслушивал агрессивную лекцию патриота.