Собчак о запрете концертов Киркорова: "Мы же понимаем, что не за крест"

Ксения Собчак уверена, что проблемы у Филиппа Киркорова начались после того, как он заступился за Максима Галкина, вступив в публичный спор с Маргаритой Симоньян.

В одном из номеров Филиппа Киркорова увидели попытку оскорбить чувства верующих. Король российской эстрады поспешил убрать спорный номер из своего шоу, однако его концерты всё равно отменяют один за другим.

"Якобы за крест на концерте, но мы же понимаем, что не за крест на концерте (про который разудало шутил "Антиглянец” и одновременно отрабатывала сетка Марго). А за видео, которое он записал для Марго", — выразила своё мнение Ксения Собчак.

Журналистка перечислила города, в которых у Киркорова отменяются концерты: Кисловодск, Майкоп, Пятигорск, Ставрополь.

Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.