Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников могут помиловать
Приговорённый к смерти наёмник Эйден Эслин: "Киев и Лондон меня бросили"
Путин провёл параллель между нынешней эпохой и временами Петра I
В Южной Корее из-за роста цен на бензин дальнобойщики заблокировали порты
Путин: Россия через 10 лет будет жить лучше
Автоэксперт Кадаков: обжаловать штраф за нарушение ПДД можно только за 10 дней
Кадры из зала суда, где сегодня вынесли смертный приговор иностранным наёмникам
Приговорённый к казни в ДНР наёмник числится террористом в Британии
В Польше объявлены бензиновые протесты

МИД: В кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок

Общество

В кибератаках на Россию задействованы 22 хакерские группировки из Украины, США, Польши, Грузии и других стран. К атакам привлекается более 65 тыс. злоумышленников, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, глава профильного департамента МИД России Андрей Крутских.

МИД: В кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок

"В скоординированных атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны на регулярной основе принимали участие свыше 65 тыс. "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран Евросоюза. Всего в противоправных операциях против РФ задействованы 22 хакерские группировки", — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Крутских уточнил, что речь в основном идёт о DDoS-атаках. Наиболее активные хакерские группировки действуют с территории Украины, США, Грузии и Польши, добавил он.

По словам представителя МИД, злоумышленники используют сервера американских и немецких компаний, в том числе Google.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
Шон Пиннер: "Если у тебя нет военного опыта, ехать сюда его набираться не стоит"
Сенатор США Кеннеди: у нас кокаин дешевле бензина
Фонд "Победа" станет инструментом "отмывания" под предлогом помощи Мариуполю – эксперт
В МИД РФ не исключили "прямое военное столкновение" с США из-за кибератак
Политолог Носович разъяснил незаконность независимости Литвы
Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ
В Школе современной пьесы покажут "Высокий класс Хиблы Герзмава"
Суд ДНР приговорил иностранных наёмников к смертной казни
МИД: В кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок
На Украине намерены лишать гражданства за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников