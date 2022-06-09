МИД: В кибератаках на Россию задействованы более 20 хакерских группировок

В кибератаках на Россию задействованы 22 хакерские группировки из Украины, США, Польши, Грузии и других стран. К атакам привлекается более 65 тыс. злоумышленников, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, глава профильного департамента МИД России Андрей Крутских.

"В скоординированных атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны на регулярной основе принимали участие свыше 65 тыс. "диванных хакеров" из США, Турции, Грузии, стран Евросоюза. Всего в противоправных операциях против РФ задействованы 22 хакерские группировки", — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Крутских уточнил, что речь в основном идёт о DDoS-атаках. Наиболее активные хакерские группировки действуют с территории Украины, США, Грузии и Польши, добавил он.

По словам представителя МИД, злоумышленники используют сервера американских и немецких компаний, в том числе Google.