Украинские беженцы со скандалом переселяются в вагончики в Елхово

Ранее украинские беженцы покинули уже привычные для них болгарские курорты и переехали в небольшой город Елхово. По словам украинцев, их разместили в металлических домах, которые больше напоминают "микроволновки".

Беженцы пожаловались, что температура в вагончиках достигает 50 градусов, а из продуктов им предоставили только бутерброды и питьевую воду. Переселенцы просят, чтобы их вернули обратно на побережье.

"Когда увидели металлические вагончики, где должны жить, народ возмутился. Ощущение, что оказались в концлагере. Территория, где находятся домики обнесена забором с колючей проволокой. <…> Нас успокаивают, что это временное жилье на 2-5 дней, потом нас развезут по отелям", — рассказывает одна из беженок.

Болгарское национальное телевидение сообщает, что минувшей ночью некоторые украинцы уже уехали.