В Австрии потребовали выслать украинцев за избиение местных таксистов

В Вене председатель фракции австрийской Партии свободы Доминик Непп требует депортировать из Австрии граждан Украины, виновных в массовой драке с местными таксистами.

Об этом он сообщил у себя в аккаунте Твиттера*.

"Вместо того, чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!" — пишет австрийский политический деятель.

Непп также назвал подозреваемых в потасовке "преступниками-дезертирами".

В австрийских СМИ ранее распространился ролик, где в самом центре Вены напротив фешенебельных гостиниц группа украинцев жестоко избивает двух местных водителей такси. После этого преступники садятся в машины с украинскими номерами и скрываются с места. По данным австрийских СМИ, полиция сейчас разыскивает граждан Незалежной, а причина драки, по всей вероятности, — спор о парковочном месте.

* - заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.