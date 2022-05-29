Беженцы с Украины отказываются переселяться с Черноморского побережья Болгарии

Украинские беженцы не хотят никуда переселяться с Черноморского побережья Болгарии.

Власти страны планировали до 1 июня отправить в разные регионы около 18 тысяч украинцев, но в итоге поезда вглубь Болгарии уезжают почти пустыми, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное телевидение.

Глава Государственного агентства по делам беженцев Мариана Тошева подчёркивает, что беженцы отказываются от перемещения "без основательных причин".

"Мы ожидали, что на вокзал в Варне прибудут 250 человек, а пришли пятеро. Из Бургаса желание выехать заявили 300 человек, явились 57", — сообщают в Агентстве.

Как указывает телеканал, остальные пояснили, что планируют вернуться на родину, арендовать квартиру или разместиться у знакомых.