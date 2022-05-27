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Автор Елена Былкина

Собчак: "На Донбассе будет цирк"

Общество

12 июня в День России цирковые артисты из Большого Московского и Большого Санкт-Петербургского цирков покажут представления в Донбассе.

Собчак: "На Донбассе будет цирк"

"На Донбассе будет цирк!" — сообщила Ксения Собчак.

Журналистка поспешила уточнить, что речь идёт не про внешнюю политику или спецоперацию, а про самый настоящий цирк.

Средства от циркового представления пойдут на восстановление цирков в Донецкой и Луганской областях.

"В этот важный день, в День России, мы хотим дать нашим коллегам из ДНР и ЛНР почувствовать, что мы вместе с ними, и вместе мы сможем преодолеть все трудности. В этом мы видим гуманитарную миссию Росгосцирка и циркового искусства в целом", — рассказал гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков.

Собчак выразила своё мнение по поводу праздничной иницативы.

"Начинание хорошее, вот только, говорят, что "кто в армии служил, тот в цирке не смеется". Будет ли кому на Донбассе в цирк ходить вообще?" — задаётся вопросом звезда ТВ и интернета.

Ранее с концертной программой на Донбассе выступили Григорий Лепс, Лариса Долина, и Дмитрий Дюжев.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы дмитрий дюжев лариса долина григорий лепс ксения собчак
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