Григорий Лепс, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев приняли участие в патриотической концертной программе на Донбассе.
О своём визите в горячую точку первым сообщил Григорий Лепс. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" объяснил, что приехал в ДНР, чтобы поддержать раненых бойцов в госпиталях.
Компанию Лепсу составили также Лариса Долина и Дмитрий Дюжев.
Российские артисты в Донецкой Народной Республике возложили цветы в память жертвам фашизма и выступили в концертном зале. Приглашённые звёзды исполнили гимн России.
Ранее сообщалось, что войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку.
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