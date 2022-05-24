Певцов о Нетребко: "Всю жизнь будет обязана подписываться к ненависти к России"

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал поступок оперной дивы Анны Нетребко, которая негативно высказалась о спецоперации на Украине под давлением Запада.

Артист уверен, что судьба певицы будет незавидной. Певцов считает, что Анне Нетребко постоянно придётся "подписываться под ещё более худшим".

"Всю оставшуюся жизнь она будет обязана подписываться в ненависти к России", — поделился своим мнением актёр.

Отречение Нетребко от Владимира Путина показалось европейцам неубедительным. Оперная певица заверила, что финансово никак не зависела от властей России. В Европе подозревают, что Нетребко ещё недостаточно дистанцировалась от Путина и не верят в искренность слов звезды оперной сцены.