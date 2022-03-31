Отречение Нетребко от Путина показалось европейцам неубедительным

Оперная дива Анна Нетребко была вынуждена объяснить, что её встречи с Владимиром Путиным были вне политики. На Западе не спешат верить в искренность заявлений певицы.

Анна Нетребко выступила с осуждением спецоперации на Украине. Она также объяснила, что встречалась с президентам РФ вынуждено, чтобы получить правительственную награду. При этом певица уверяет, что финансово никак не зависела от властей России.

Её пост на Западе прочитали, однако подозревают, что Нетребко ещё недостаточно дистанцировалась от Путина.

Директор "Метрополитен-опера" Питер Гельб оценил пост звезды мировой оперы.

"Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьёз и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору", — цитирует слова Гельба издание "Аргументы и факты".

Не исключено, что от певицы потребуют более прямых и резких высказываний против России.