"Зеленый монстр": жителей Болгарии возмутили призывы Зеленского "наказать" РФ

В Болгарии раскритиковали президента Украины Зеленского за постоянные призывы к антироссийским санкциям.

На Международном экономическом форуме в Давосе глава Незалежной опять стал уговаривать восстановить Украину, ввести эмбарго на нефть из России и заблокировать российские банки и IT-сферу.

Читатели болгарского издания "Факти" стали возмущаться и спрашивать, кто дал Зеленскому право что-то указывать всей планете, а многие прямо сказали, что антироссийские санкции не работают.

"Эти санкции уже исчерпали себя. Мы уже санкционировали себя всем, что только можно придумать. Чего еще хочет Зеленский? Может, чтобы объявили голодовку?" — пишет пользователь Факт. "Он и все те, кто их поддерживает, думают, что мир — это США и Европа", — отмечает автор с ником Киро Световният. "Клоун оказался отличным плаксой, не знаю, воспринимает ли его кто-то всерьез", — пишет Бай Манчо. "Каждый день этот зеленый монстр твердит и твердит… приказывает миру, какие санкции надо ввести против РФ и говорит о победе, хвастается, будто он уже победил. У этого наглого одурманенного монстра явно что-то не в порядке с головой… А кто 8 лет смеялся над жизнями жителей Донбасса, по чьему приказу?…", — пишет Мамин хубавец.