Компании в РФ увольняют IT-специалистов с Украины из-за возможных диверсий

IT-компании в России стали увольнять или понижать в должности работников украинского происхождения.

Это пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Руководитель Автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин полагает, что данные увольнения или понижения в должности могут быть связаны с негласными требованиями со стороны заказчиков, сотрудничающими с компанией.

Другой источник РБК подчеркнул, что увольняют украинцев из-за боязни возможных диверсий.

Сотрудники СБ корпораций и фирм, по данным собеседников, весьма внимательно следят за сотрудниками из Незалежной, а также за семьями украинских работников. Наиболее пристальное внимание к тем сотрудникам, кто имеет доступ к критичным сегментам системы бизнеса.