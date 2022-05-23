Иван Охлобыстин считает, что после отъезда Аллы Пугачёвой дорогу в России получат молодые артисты, так как Примадонна якобы решала, кому "пробиться наверх".
Звезда сериал "Интерны" заявил, что Алла Пугачёва прежде была народным достоянием, в сейчас стала противоречивым символом.
Охлобыстин, сославшись на слухи, рассказал, что Алла Борисовна до последнего времени имела большое влияние на мир шоу-бизнеса.
"Пугачёва была и остается одним из главных бенефициаров и назначенцев, через кого надо пройти, чтобы выбиться наверх. Может быть, теперь эта плотина прорвется и молодые ребята с талантом и песнями, в которых есть музыка и текст, попрут", - сказал артист.
Актёр отмечает, что со временем все звёзды прошлого начинают показывать плохие результаты. Он привёл в пример Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова.
"Алла Борисовна, конечно, прекрасная, но всему есть предел", — отметил Охлобыстин.
Ранее актёр назвал Максима Галкина "аномалией". По мнению Охлобыстина, шоумен не является частью русской культуры.
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