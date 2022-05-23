Красный Крест отказывается публиковать данные о пленных с "Азовстали"

Международный комитет Красного Креста отказывается публиковать информацию о вышедших с металлургического комбината "Азовстали" украинских боевиках.

Об этом сообщает представитель организации МККК Мирелла Ходейб.

"Эти данные являются конфиденциальными. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем", — заявила представитель Красного Креста.

Характерно, что организация МККК использует термин "военнопленные", а не "эвакуированные".

Напомним, 20 мая с завода "Азовсталь" вышли последние боевики нацбата "Азов"* и военнослужащие ВСУ и нацгвардии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.