Школьника из Ульяновска оштрафовали за негативное отношение к буквам Z и V

Подростка из Ульяновска наказали денежным штрафом за сравнение букв Z и V c символикой нацистской Германии.

Действия одиннадцатиклассника квалифицировали как дискредитацию вооружённых сил РФ. Школьник провинился тем, что прокомментировал пост паблика города Ульновск в социальных сетях.

"Ну раньше CC была, а теперь ZV", — написал старшеклассник.

Парень признал вину, но не смог объяснить, зачем оставил такой комментарий.

В Минообороне РФ объяснили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. При этом суд постановил, что буквы Z и V стали "народными" и напрямую связаны со спецоперацией на Украине.

Ранее житель Новороссийска поплатился за свою любовь к брендовым вещам. Полиции показался подозрительным плащ молодого человека с логотипом, похожим на символ НАТО.