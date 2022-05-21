Подростка из Ульяновска наказали денежным штрафом за сравнение букв Z и V c символикой нацистской Германии.
Действия одиннадцатиклассника квалифицировали как дискредитацию вооружённых сил РФ. Школьник провинился тем, что прокомментировал пост паблика города Ульновск в социальных сетях.
"Ну раньше CC была, а теперь ZV", — написал старшеклассник.
Парень признал вину, но не смог объяснить, зачем оставил такой комментарий.
В Минообороне РФ объяснили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. При этом суд постановил, что буквы Z и V стали "народными" и напрямую связаны со спецоперацией на Украине.
Ранее житель Новороссийска поплатился за свою любовь к брендовым вещам. Полиции показался подозрительным плащ молодого человека с логотипом, похожим на символ НАТО.
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