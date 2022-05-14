Россиянина оштрафовали за плащ, похожий на флаг НАТО: "Не смог пояснить за шмот"

Житель Новороссийска поплатился за свою любовь к брендовым вещам. Полиции показался подозрительным плащ молодого человека с логотипом, похожим на символ НАТО.

Парня оштрафовали и изъяли у него плащ Stone Island стоимостью 80 тысяч рублей. Стражи правопорядка решили, что молодой человек разгуливает по городу с флагом НАТО.

В Сети комментируют происшествие.

"Возможно, парень просто не смог пояснить за шмот, за что и поплатился", — язвят интернет-пользователи.

Stone Island — итальянский производитель одежды премиум-класса. Логотип компании действительно напоминает символику Североатлантического альянса.

Ранее в Новороссийске с магазина потребовали снять букву Z.