EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев хочет стереть Харьков с лица земли
Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года
На базе "Азова"* в Мариуполе нашли план захвата Новоазовска и выхода к России
Шольц назвал условие снятия санкций против РФ: продиктованного мира не будет
Зеленский: "Российское поражение очевидно, у России нет смелости это признать"
Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин: "Больше всех сделал для заключённых"
Встречу с Бегловым в администрации президента отменили
Автор Елена Былкина

Россиянина оштрафовали за плащ, похожий на флаг НАТО: "Не смог пояснить за шмот"

Общество

Житель Новороссийска поплатился за свою любовь к брендовым вещам. Полиции показался подозрительным плащ молодого человека с логотипом, похожим на символ НАТО.

Парня оштрафовали и изъяли у него плащ Stone Island стоимостью 80 тысяч рублей. Стражи правопорядка решили, что молодой человек разгуливает по городу с флагом НАТО.

В Сети комментируют происшествие.

"Возможно, парень просто не смог пояснить за шмот, за что и поплатился", — язвят интернет-пользователи.

Stone Island — итальянский производитель одежды премиум-класса. Логотип компании действительно напоминает символику Североатлантического альянса.

Ранее в Новороссийске с магазина потребовали снять букву Z.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
штраф новороссийск
Популярное
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя

В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.

В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
"Азов"* прощается с родными: "Сейчас мы с вами разговариваем в последний раз"
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Общество
Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт
Последние материалы
Психиатр поспорил с Захаром Прилепиным о солдатах: "Не в свою епархию зашёл"
Во Франции таможня конфисковала деньги для детей Донбасса
Россиянина оштрафовали за плащ, похожий на флаг НАТО: "Не смог пояснить за шмот"
Киев хочет стереть Харьков с лица земли
Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ вернут Донбасс и Крым к концу года
На базе "Азова"* в Мариуполе нашли план захвата Новоазовска и выхода к России
Шольц назвал условие снятия санкций против РФ: продиктованного мира не будет
Зеленский: "Российское поражение очевидно, у России нет смелости это признать"
Издержки санкций: пшеница России стоит дешевле французской и лучше по качеству
Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин: "Больше всех сделал для заключённых"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников