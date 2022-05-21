На красную дорожку в Каннах выбежала голая проукраинская активистка

Во время торжественной церемонии прохождения по красной дорожке на Каннском фестивале выбежала обнаженная активистка, разукрашенная цветами украинского флага.

Идиллию праздника кино нарушила женщина без одежды. Прикрывала её наготу только жёлто-синяя краска. На бедрах у неё был отпечаток руки красного цвета. Она потеснила пафосную публику, заставив киношное сообщество замереть от удивления.

"Прекратите нас насиловать", — гласила надпись на теле активистки.

Нарушительницу порядка быстро увела охрана.

Ранее с подобным протестом столкнулся комик шоу "ЧБД" Нурлан Сабуров. К нему на сцену в США выбежала активистка в белом платье, испачканном красной краской.

На открытии Каннского фестиваля дали выступить с речью Владимиру Зеленскому. Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги.