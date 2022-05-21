Во время торжественной церемонии прохождения по красной дорожке на Каннском фестивале выбежала обнаженная активистка, разукрашенная цветами украинского флага.
Идиллию праздника кино нарушила женщина без одежды. Прикрывала её наготу только жёлто-синяя краска. На бедрах у неё был отпечаток руки красного цвета. Она потеснила пафосную публику, заставив киношное сообщество замереть от удивления.
"Прекратите нас насиловать", — гласила надпись на теле активистки.
Нарушительницу порядка быстро увела охрана.
Ранее с подобным протестом столкнулся комик шоу "ЧБД" Нурлан Сабуров. К нему на сцену в США выбежала активистка в белом платье, испачканном красной краской.
На открытии Каннского фестиваля дали выступить с речью Владимиру Зеленскому. Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.