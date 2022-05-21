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Автор Елена Былкина

На красную дорожку в Каннах выбежала голая проукраинская активистка

Общество

Во время торжественной церемонии прохождения по красной дорожке на Каннском фестивале выбежала обнаженная активистка, разукрашенная цветами украинского флага.

На красную дорожку в Каннах выбежала голая проукраинская активистка

Идиллию праздника кино нарушила женщина без одежды. Прикрывала её наготу только жёлто-синяя краска. На бедрах у неё был отпечаток руки красного цвета. Она потеснила пафосную публику, заставив киношное сообщество замереть от удивления.

"Прекратите нас насиловать", — гласила надпись на теле активистки.

Нарушительницу порядка быстро увела охрана.

Ранее с подобным протестом столкнулся комик шоу "ЧБД" Нурлан Сабуров. К нему на сцену в США выбежала активистка в белом платье, испачканном красной краской.

На открытии Каннского фестиваля дали выступить с речью Владимиру Зеленскому. Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир зеленский
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