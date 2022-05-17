Владимиру Зеленскому дали выступить с речью на открытии Каннского фестиваля. Президенту Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги.
Публика престижного кинофестиваля встретила Зеленского продолжительными аплодисментами.
Лидер Украины проводил параллели между событиями на Украине и мировым киноискусством. Он вспомнил такие шедевры мирового кино, как "Апокалипсис сегодня" и "Великий диктатор".
"Я уверен — диктатор проиграет. Мы выиграем эту в****", — провозгласил Зеленский перед многотысячной аудиторией.
Ранее украинцы нарушили главное правило "Евровидения" и выступили со сцены с воззванием помочь "Азовстали". Организаторы конкурса решили, что призыв украинских исполнителей не носит политической окраски.
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