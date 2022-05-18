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Автор Мария Карева

Стаматис: в отелях Болгарии недовольны присутствием украинских беженцев

Общество

В преддверии туристического сезона владельцы отелей Болгарии, которые приютили украинских беженцев, не понимают, когда мигранты покинут гостиницы. Ранее в Государственном агентстве по делам беженцев заявили, что к концу мая все украинцы будут переведены на территории ведомственных баз. Журналист издания bTV Новините Лора Стаматис заявила, что многие из них нуждаются в капитальном ремонте, а другие базы уже заняты.

"Мы очень волнуемся. У нас нет абсолютно никакой информации о том, что произойдёт, как это произойдёт, когда это начнётся и когда закончится. Это оказывает большое давление как на владельцев отелей, так и на самих беженцев", - поделился отельер Радостин Дачев.

Его коллега Венелин Ташев признался, что на данный момент на Солнечном Берегу царит настоящий хаос.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
болгария
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