Министр образования Чарнек: польские школы — не для украинских детей

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что дети украинских переселенцев должны сдать экзамен на знание польского языка. Те, кто не сдадут, останутся на второй год и не смогут поступить в высшее учебное заведение.

Более того, Чарнек намекнул, что польские школы не будут приспосабливаться к обучению украинских детей. Украинские мигранты были шокированы высказываниями министра, поскольку многие из них не собираются возвращаться на родину.

"Мы не будем строить дополнительные школы, которые потом будут стоять пустыми, а украинцы через полгода вернутся в свою страну. <…> Мы не можем приравнять ребёнка, который не знает языка, не знает польской литературы, к ребёнку, который восемь лет ходил в начальную школу и учился в нашей системе", — констатировал министр в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Журналисты польского либерального издания OKO.press возмутились заявлениям Чарнека и отметили, что министр наносит вред детям переселенцев. Обозреватели подчеркнули, что Варшава взяла на себя ответственность за образование детей, когда согласилась принимать беженцев.