Иван Охлобыстин посочувствовал Чулпан Хаматовой, которая стала жертвой пранкеров Вована и Лексуса.
В своей беседе с пранкерами, которые представились сотрудниками украинского посольства, актриса призналась, что испытывает тоску по родине.
На эти слова отреагировал Иван Охлобыстин.
"Мне лично её безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь", — высказался звезда сериала "Интерны".
Актёр предрёк коллеге безрадостное будущее на чужбине.
"После отжима, подобно грязной тряпке, вражеским СМИ на предмет ужасов Мордора у неё начнется монотонная жизнь актрисы какого-нибудь русскоязычного прибалтийского театра", — порассуждал Охлобыстин об участи Хаматовой.
Ранее Охлобыстин обрушился на Ингеборгу Дапкунайте за бегство из России. Он заявил, что "свалила ещё одна шпрота".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.