Охлобыстин о Чулпан Хаматовой. "Вляпалась по-бабьи на пустом месте"

Иван Охлобыстин посочувствовал Чулпан Хаматовой, которая стала жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

В своей беседе с пранкерами, которые представились сотрудниками украинского посольства, актриса призналась, что испытывает тоску по родине.

На эти слова отреагировал Иван Охлобыстин.

"Мне лично её безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь", — высказался звезда сериала "Интерны".

Актёр предрёк коллеге безрадостное будущее на чужбине.

"После отжима, подобно грязной тряпке, вражеским СМИ на предмет ужасов Мордора у неё начнется монотонная жизнь актрисы какого-нибудь русскоязычного прибалтийского театра", — порассуждал Охлобыстин об участи Хаматовой.

Ранее Охлобыстин обрушился на Ингеборгу Дапкунайте за бегство из России. Он заявил, что "свалила ещё одна шпрота".