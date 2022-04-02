Актёр Иван Охлобыстин негодует из-за поступка актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая уехала в Бельгию и назвала свою жизнь в России ошибкой.
Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте покинула Россию. Из Бельгии она осудила проведение спецоперации на Украине и пожалела, что не уехала из страны в 2014 году, когда Крым стал частью РФ.
Иван Охлобыстин очень резко отозвался о решении своей коллеги по кинематографу.
"Свалила ещё одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить её имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась", — написал Охлобыстин в своём аккаунте ВК.
По-настоящему уверен актёр в Дмитрии Нагиеве, который, согласно характеристики звезды "Интернов", "наш до судороги". Тех же, кто покинул Россию, актёр назвал шушерой.
"Досвидосы хладнокровные!" — попрощался с эмигрантами Охлобыстин.
Звезда "Интердевочки" покаялась перед европейцами за жизнь в России.
"Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий", — заявила Дапкунайте в беседе с журналистами Литвы.
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