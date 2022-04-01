Дапкунайте жалеет, что не уехала из России в 2014 году

Актриса Ингеборга Дапкунайте назвала ошибкой своё пребывание в России.

Звезда фильма "Интердевочка" уехала из России в Европу. О своём решении покинуть страну, в которой она жила и работала долгие годы, артистка рассказала в беседе с журналистами литовского издания LRT.

Дапкунайте выбрала местом проживания Бельгию. В Брюссель, где живут её мама и сестра, она приехала с пятилетнем сыном.

Актриса объяснила, что уехать из России её заставило несогласие с проведением спецоперации на Украине.

Дапкунайте призналась, что сожалеет о том, что не решилась оставить Россию в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России.

"Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий", — принесла покаяние актриса перед европейским сообществом.

Актриса Чулпан Хаматова ранее приняла решение не возвращаться в Россию после отпуска. Она выбрала местом проживания Латвию, где у неё есть загородный дом.