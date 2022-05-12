EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов РФ

Общество

Временные ограничения полётов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлены до 19 мая. Об этом сообщает Росавиация.

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов РФ

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты функционируют в штатном режиме.

Из-за приостановки полётов в 11 городов авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозки пассажиров альтернативными маршрутами. Для этих целей предложено использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Решение о приостановке полётов в ряд российских аэропортов было принято после начала спецоперации на Украине. Посадка гражданских самолётов в этих аэропортах была признана небезопасной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы росавиация
Sberbank
Новости
Глава ЕК: Россия — "варварская угроза" мировому порядку
Офицер ДНР с позывным "Фидель": "Азову"* осталось существовать две недели
РИА Новости: украинских военных обучали по стандартам НАТО в Херсонской области
Украинский артиллерист признался в обстрелах мирных граждан
Генерал армии США в отставке Ходжес: ВСУ вскоре перейдут в контрнаступление
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов РФ
WP: Байден запретил передавать Киеву разведданные по РФ за пределами Украины
Захарова: Британия хочет депортировать друзей-украинцев в африканскую Руанду
HS: финны бросились запасаться наличными из-за нестабильной обстановки в мире
США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Глава ЕК: Россия — "варварская угроза" мировому порядку
Офицер ДНР с позывным "Фидель": "Азову"* осталось существовать две недели
РИА Новости: украинских военных обучали по стандартам НАТО в Херсонской области
Украинский артиллерист признался в обстрелах мирных граждан
Генерал армии США в отставке Ходжес: ВСУ вскоре перейдут в контрнаступление
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов РФ
WP: Байден запретил передавать Киеву разведданные по РФ за пределами Украины
Захарова: Британия хочет депортировать друзей-украинцев в африканскую Руанду
HS: финны бросились запасаться наличными из-за нестабильной обстановки в мире
США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников