Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов РФ

Временные ограничения полётов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлены до 19 мая. Об этом сообщает Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты функционируют в штатном режиме.

Из-за приостановки полётов в 11 городов авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозки пассажиров альтернативными маршрутами. Для этих целей предложено использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Решение о приостановке полётов в ряд российских аэропортов было принято после начала спецоперации на Украине. Посадка гражданских самолётов в этих аэропортах была признана небезопасной.