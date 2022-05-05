Временное ограничение полётов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлён до 13 мая. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении ведомства.
Полёты приостановлены в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополь и Элисте. Режим работы остальных российских аэропортов остается обычным.
В связи с приостановкой полётов в 11 городов авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров альтернативными маршрутами, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Полёты в ряд российских аэропортов приостановили с 24 февраля в связи с началом спецоперации на Украине. Посадку гражданских самолётов в этих аэропортах признали небезопасной.
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