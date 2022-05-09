Члены семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, получили право поступления в некоторые вузы и училища без вступительных экзаменов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ регламентирует реализацию мер поддержки семей военнослужащих. В частности он устанавливает квоту приёма на обучение в вузы в размере 10%.
При этом приём членов семей военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации или получили ранения, будет осуществляться без вступительных экзаменов.
"Военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний", — говорится в тексте указа.
Также без экзаменов будут принимать членов семей военнослужащих в кадетские военные училища.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.