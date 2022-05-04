По мнению главы Института христианской психологии, протоиерея Андрея Лоргуса, санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Литве предложили ввести исключительно "для красного словца и политики", потому что в них нет никакого смысла.
"Не очень понимаю, зачем это делается? В чём смысл этих санкций, как они коснутся патриарха? Даже нечего тут сказать, если так, для политики, для красного словца", — сказал Лоргус в беседе с NEWS. ru.
Такой комментарий представитель РПЦ дал в ответ на статью французского издания AFP, которое процитировало литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, предложившего включить Патриарха Кирилла в санкционный список.
3 мая стало известно об отмене запланированной встречи в Иерусалиме между Патриархом Кириллом и понтификом Франциском. По словам главы римской католической церкви, их встреча могла бы быть воспринята как имеющая "двусмысленный сигнал".
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