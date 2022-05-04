В Европейском союзе предложили объявить ограничительные меры против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По информации журналистов, в перечне жертв шестого пакета антироссийских санкций оказались 58 граждан нашей страны.
"Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении руководителя Русской православной церкви", — заявили в AFP.
Вместе с этим в агентстве отметили, что западные политики планируют объявить ограничительные меры против супруги и двоих детей представителя Кремля Дмитрия Пескова. Ещё в "чёрном списке" могут оказаться российские военные. Пока их имена и фамилии не называли.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что наша страна никогда ни на кого не нападала. Также он подчеркнул: Россия всегда защищала свои территории.
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