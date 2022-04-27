Журналист Олег Кашин прокомментировал решение соратников Алексея Навального* записать его в "пропагандисты Кремля". Он уверен, что ему мстят за критические высказывания.
Члены команды Навального* требуют ввести международные санкции в отношении Олега Кашина. Его отнесли к "пропагандистам" из федеральных СМИ, которые выступают за спецоперацию на Украине.
Олег Кашин считает, что ему не простили критику людей, которые выступают от имени Навального". Он убеждён, что таким образом с ним сводят личные счёты.
"Для меня не сюрприз, что они настолько мелкие и мстительные — собственно, критика в их адрес, по-моему, это единственное объяснение истории со списком", — отметил Кашин.
Журналист отмечает, что "навальнисты" составили некачественный перечень, в который внесли не те имена.
Ранее Ксения Собчак возмутилась по поводу того, что сторонники Навального назвали её "пропагандисткой Кремля". В этот же перечень попала художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек, умершая в 2019 году.
* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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