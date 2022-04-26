В Болгарии посмеялись над идеей поделиться зарплатой с Украиной

Болгарский премьер-министр Кирилл Петков обратился к гражданам страны с просьбой пожертвовать заработной платой для помощи киевскому режиму.

По словам Петкова, он уже отдал свою зарплату за месяц на помощь Украине, и призвал болгар поступить также. На собранные деньги будут куплены боеприпасы для ВСУ.

Граждане Болгарии резко негативно отнеслись к идее политика. В стране есть огромное количество проблем, а многим людям требуется помощь, считают подписчики портала Dir.bg.

"Как насчет наших пенсионеров или сирот, которым нечего носить? Может быть инвалидам, брошенным на произвол судьбы? А что насчет наших детей, которым не хватает мест в детских садах?" — поинтересовались пользователи у Петкова.

Отдельные комментаторы высказали предположение, что премьер Болгарии душевно болен, другие же призвали политика поделиться с Украиной не только зарплатой, но и "безвозмездно отдать собственное жилье" киевскому режиму.