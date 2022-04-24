EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву

Мир

Власти Болгарии не могут между собой договориться о том, нужно ли Киеву поставлять тяжёлое оружие. Согласно информации, пока София пытается избежать подобного шага, но давление со стороны ЕС только нарастает.

Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву

По мнению американских аналитиков, несмотря на то, что Болгария состоит в Североатлантическом альянсе с 2004 года, София находится в тесных отношениях с Москвой, что затрудняет поставки оружия на Украину.

"Болгария, несмотря на то, что она является известным производителем автоматов Калашникова и боеприпасов, до сих пор ограничивала свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, касками и бронежилетами", — пишут аналитики издания Bloomberg.

Впрочем, с такой позицией Софии несогласны не только в НАТО, но и в Киеве. По информации журналистов, отказ Болгарии предоставить тяжёлое оружие Незалежной раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Бронежилеты, техпомощь, всё это очень важно, но, ребята, я имею в виду, давайте будем серьёзными — если у вас есть каска и бронежилет, но у вас нет оружия в руках, вы обречены", — заявил Кулеба в ответ на отказ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария дмитрий кулеба
Sberbank
Новости
ВОЗ: в Европе от неизвестного типа острого "детского" гепатита умер ребёнок
Зеленский признал: тысячи нацистов и ВСУшников в Мариуполе списаны
Глава DIHK Ванслебен: отказ от газа РФ навредит ФРГ сильнее, чем COVID-19
Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву
France 2: французские порты "разоряют" российские корабли под санкциями
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Западу не удастся изолировать РФ от мира
Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"
Трамп о рукопожатии Байдена с пустотой: его растерянность ведёт США "в ад"
Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"
Пушков: Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.

Кнутов: в начале СВО погибло свыше тысячи военных РФ из-за надежды на ВСУ
ВС РФ и НМ ЛДНР ведут огонь и блокируют перегруппировку ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ и НМ ЛДНР ведут огонь и блокируют перегруппировку ВСУ
Силовые структуры
Боевики "Азова"* доказали присутствие женщин и детей на "Азовстали", сняв видео
Мир. Новости мира
Сатановский: Джонсон похож на чучело из-за разглашения военной тайны ВСУ
Ирина Шлионская Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Общество
В Госдуме допустили объединение Крыма и южных областей Украины
Силовые структуры
В ЕС опасаются, что поставки оружия ВСУ обнажат оборонный потенциал НАТО
Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком
Силовые структуры
Российские штурмовики Су-25 методично уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком
Последние материалы
Зеленский признал: тысячи нацистов и ВСУшников в Мариуполе списаны
Глава DIHK Ванслебен: отказ от газа РФ навредит ФРГ сильнее, чем COVID-19
Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву
France 2: французские порты "разоряют" российские корабли под санкциями
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Западу не удастся изолировать РФ от мира
Мадуро: Колумбия планирует диверсию в Венесуэле — "Я не воздух сотрясаю"
Трамп о рукопожатии Байдена с пустотой: его растерянность ведёт США "в ад"
Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"
Пушков: Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией
Игорь Кириллов проинформировал, зачем США нужна массовая гибель жителей Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников