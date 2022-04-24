Bloomberg: власти Болгарии разругались из-за поставок оружия Киеву

Власти Болгарии не могут между собой договориться о том, нужно ли Киеву поставлять тяжёлое оружие. Согласно информации, пока София пытается избежать подобного шага, но давление со стороны ЕС только нарастает.

По мнению американских аналитиков, несмотря на то, что Болгария состоит в Североатлантическом альянсе с 2004 года, София находится в тесных отношениях с Москвой, что затрудняет поставки оружия на Украину.

"Болгария, несмотря на то, что она является известным производителем автоматов Калашникова и боеприпасов, до сих пор ограничивала свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, касками и бронежилетами", — пишут аналитики издания Bloomberg.

Впрочем, с такой позицией Софии несогласны не только в НАТО, но и в Киеве. По информации журналистов, отказ Болгарии предоставить тяжёлое оружие Незалежной раскритиковал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Бронежилеты, техпомощь, всё это очень важно, но, ребята, я имею в виду, давайте будем серьёзными — если у вас есть каска и бронежилет, но у вас нет оружия в руках, вы обречены", — заявил Кулеба в ответ на отказ.