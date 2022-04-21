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Автор Инна Винникова

"Магнит", "Ашан" и "Лента" снизили цены на наиболее ходовые продукты

Общество

Крупные торговые сети России, пользующиеся популярностью, приняли решение, которое удивит покупателей. Ритейлеры установили приятные цены на определённые виды продукции, которые признали самыми низкими по итогам мониторинга. В лидеры выбились "Лента", "Магнит" и "Ашан" с минимальной стоимостью на продукты первой необходимости. 

Так, в "Магните" зафиксирована самая низкая цена на картофель, за килограмм котрого нужно отдать всего 37 рублей, а за килограмм гречневой крупы — 82 рубля. Цены на пастеризованное молоко и подсолнечное масло также доступны. Курицу, хлеб и пшеничную муку наиболее выгодно можно приобрести в "Ашане", а сахар-песок — в "Ленте".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
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