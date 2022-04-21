Крупные торговые сети России, пользующиеся популярностью, приняли решение, которое удивит покупателей. Ритейлеры установили приятные цены на определённые виды продукции, которые признали самыми низкими по итогам мониторинга. В лидеры выбились "Лента", "Магнит" и "Ашан" с минимальной стоимостью на продукты первой необходимости.
Так, в "Магните" зафиксирована самая низкая цена на картофель, за килограмм котрого нужно отдать всего 37 рублей, а за килограмм гречневой крупы — 82 рубля. Цены на пастеризованное молоко и подсолнечное масло также доступны. Курицу, хлеб и пшеничную муку наиболее выгодно можно приобрести в "Ашане", а сахар-песок — в "Ленте".
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".