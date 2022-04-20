Пользователи социальной сети "Одноклассники" получили возможность указывать в аккаунте название своего профиля из других соцсетей и мессенджеров.
С помощью никнеймов россияне могут быстро находить друзей и интересных авторов, с которыми они привыкли общаться на других ресурсах. Чтобы найти человека в "Одноклассниках", необязательно вводить его имя и фамилию, ведь результаты поиска по никнейму сразу покажут нужный аккаунт.
Для добавления никнейма из другой соцсети пользователю необходимо:
Как сообщили в социальной сети, в 2022 году рост новых регистраций в "Одноклассниках" превысил 66%, число восстановлений профиля — 36%. Пользователи, прошедшие регистрацию, активно добавляют в друзья своих родственников и знакомых, а также подписываются на сообщества знаменитостей.
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