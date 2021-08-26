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"Одноклассники" запустили конструктор стикеров

Общество » Соцсети » Одноклассники

Социальная сеть "Одноклассники" создала конструктор, при помощи которого пользователи могут создавать собственные стикеры. Для этого не нужны навыки фоторедактора.

Одноклассники запустили конструктор стикеров.
Одноклассники запустили конструктор стикеров.

"Пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника. Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами", — говорится в сообщении.

Для создания стикера нужно перейти в раздел "Конструктор", нажав на иконку стикеров. Затем необходимо выбрать фон, добавить текст и отправить готовое изображение своему собеседнику.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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