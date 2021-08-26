Социальная сеть "Одноклассники" создала конструктор, при помощи которого пользователи могут создавать собственные стикеры. Для этого не нужны навыки фоторедактора.
"Пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника. Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами", — говорится в сообщении.
Для создания стикера нужно перейти в раздел "Конструктор", нажав на иконку стикеров. Затем необходимо выбрать фон, добавить текст и отправить готовое изображение своему собеседнику.
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