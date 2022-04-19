В Курганской области напекли куличи с буквой Z

В преддверии Светлого Христова Воскресения в продаже в Курганской области появились куличи, украшенные буквой Z в честь поддержки спецоперации на Украине.

Вместо привычных букв ХВ (Христос Воскрес) на пасхальном лакомстве появились глазурные буквы Z. Такой креатив позволили себе пекари города Шадринска Курганской области.

На необычные куличи обратила внимание Ксения Собчак. Её такой дизайн удивил.

"Казалось бы, где праздник воскресения после распятия, победы жизнью над смертью, и где буква Z, где поля сражений, где Мариуполь, где зачистки, атаки, ПВО и планы насчёт котлов. И ведь наверняка ещё освятят", — высказала журналистка своё мнение.

Собчак предположила, что пасхальные яйца могут украсить в этом году изображения танков.

Ранее представители епархии Свердловской области назвали появление буквы Z на куполе храма противоречащим церковным канонам.