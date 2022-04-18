Духовенство о появлении буквы Z на куполе храма: "Это против канонов"

В Алапаевской епархии Свердловской области объяснили, почему символ Z появился на куполе храма Вознесения Господня в селе Голубковском.

В епархиальном управлении рассказали, что буква Z на храме в населённом пункте Свердловской области сельчане разместили без благословения представителей РПЦ.

"Букву Z разместили без согласования с епархией, это личная инициатива жителей. Буква была установлена до подъёма, при подъёме её убрали, сейчас буквы нет. Епархия не знала даже о том, что там будет купол устанавливаться, они сами всё сделали. Разместили в соцсетях, а перед подъёмом сняли. На храме буквы нет. Это против канонов церкви, против архитектурной традиции", — цитирует слова духовенства Telegram-канал "Подъём".

В субботу жители села Голубовское наняли подъёмный кран для монтажа купола на отреставрированный храм. Купол в этот момент временно украсили буквой Z с целью поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее украинская Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V из-за ассоциации их с Вооружёнными силами РФ.