Украинская Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V из-за ассоциации их с Вооружёнными силами РФ.
Депутат парламента Украины Станислав Железняк сообщил в своём Telegram-канале, что законопроект уже принят и в скором времени любое упоминание символов Z и V на территории Украины будет исключено.
Вооружённые силы России помечают свою форму и военную технику белым символом Z, что преподносится министерством обороны как "За победу". Символ V трактуется ими же как "Сила в правде" или "Задача будет выполнена".
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