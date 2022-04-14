Верховная рада отменила буквы Z и V

Украинская Верховная рада приняла законопроект о запрете символов Z и V из-за ассоциации их с Вооружёнными силами РФ.

Депутат парламента Украины Станислав Железняк сообщил в своём Telegram-канале, что законопроект уже принят и в скором времени любое упоминание символов Z и V на территории Украины будет исключено.

Вооружённые силы России помечают свою форму и военную технику белым символом Z, что преподносится министерством обороны как "За победу". Символ V трактуется ими же как "Сила в правде" или "Задача будет выполнена".