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Автор Елена Былкина

Русские хакеры обрушили работу сайтов восьми аэропортов Польши

Общество

Хакеры из российского объединения Killnet атаковали работу сайтов восьми польских аэропортов.

Русские хакеры обрушили работу сайтов восьми аэропортов Польши

С помощью продолжительной DDoS-атаки остановилась работа сервисов, обслуживающих работу аэропортов.

Виртуальное нападение в Польше не в силах отразить уже почти сутки. Атаке подверглись международные аэропорты в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.

Ответственность за кибер-атаку взяла на себя небезызвестная группа российских хакеров Killnet. Кибер-вредители объяснили, что выбрали для нападения наиболее стратегически важные объекты для Польши.

Этот шаг стал местью властям Польши за поставки оружия в зону спецоперации на Украине. Своими действиями хакеры стремятся нанести финансовый ущерб экономике Польши.

Ранее хакеры из РФ ответили на угрозы взломщиков из Anonymous и "сломали" их сайт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы польша
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