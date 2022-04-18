Русские хакеры обрушили работу сайтов восьми аэропортов Польши

Хакеры из российского объединения Killnet атаковали работу сайтов восьми польских аэропортов.

С помощью продолжительной DDoS-атаки остановилась работа сервисов, обслуживающих работу аэропортов.

Виртуальное нападение в Польше не в силах отразить уже почти сутки. Атаке подверглись международные аэропорты в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.

Ответственность за кибер-атаку взяла на себя небезызвестная группа российских хакеров Killnet. Кибер-вредители объяснили, что выбрали для нападения наиболее стратегически важные объекты для Польши.

Этот шаг стал местью властям Польши за поставки оружия в зону спецоперации на Украине. Своими действиями хакеры стремятся нанести финансовый ущерб экономике Польши.

Ранее хакеры из РФ ответили на угрозы взломщиков из Anonymous и "сломали" их сайт.