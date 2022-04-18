Хакеры из российского объединения Killnet атаковали работу сайтов восьми польских аэропортов.
С помощью продолжительной DDoS-атаки остановилась работа сервисов, обслуживающих работу аэропортов.
Виртуальное нападение в Польше не в силах отразить уже почти сутки. Атаке подверглись международные аэропорты в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.
Ответственность за кибер-атаку взяла на себя небезызвестная группа российских хакеров Killnet. Кибер-вредители объяснили, что выбрали для нападения наиболее стратегически важные объекты для Польши.
Этот шаг стал местью властям Польши за поставки оружия в зону спецоперации на Украине. Своими действиями хакеры стремятся нанести финансовый ущерб экономике Польши.
Ранее хакеры из РФ ответили на угрозы взломщиков из Anonymous и "сломали" их сайт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.