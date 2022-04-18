Знамя Победы — святыня для всех поколений россиян, которая имеет сакральное значение. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя использование красного знамени российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине.
"В нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение", — сказал официальный представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что не располагает информацией об использовании российскими военными на Украине имперского флага.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.