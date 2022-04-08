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Автор Елена Ивченко

Мы молимся за Путина и русских: храбрая бабушка вернула воину ВСУ пакет с едой

Общество

Военнослужащие украинской армии Запорожской области оскорбили пожилую пару, которые вышли к ним, перепутав с российскими военными. В руках у них было Знамя Победы.

"Мы вас очень ждали! Мы молимся за Путина и русских", — цитирует слова пенсионерки Тelegram Алексея Журавко.

Один из солдат ВСУ передал женщине пакет с продуктами, при этом вырвал из ее рук красный флаг и растоптал на глазах у местных жителей со словами "Слава Украине".

После этого пожилая пенсионерка вернула украинскому военному пакет с едой и начала объяснять о значимости Знамени Победы.

"Забирайте, ничего нам от вас не надо! Это флаг, под которым мои родители воевали!", — гордо сказала пенсионерка.

Ранее сообщалось, что жители, проживающие на освобожденных территориях Украины, испытывают страх перед тем, что Россия их бросит.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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