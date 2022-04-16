История с увольнением Райкина закончилась домашним арестом ректора

Суд отправил по домашний арест ректора "Театральной школы Константина Райкина" Анатолия Полянкина, который ранее уволил Константина Райкина.

Полянкина подозревают в мошенничестве. Именно он в День космонавтики уволил из школы её художественного руководителя — Константина Райкина, несмотря на то, что наследник Аркадия Райкина основал данную школу.

Представители студсовета грозили обратиться в Рособрнадзор, чтобы вернуть должность Константину Райкину. Лишение должности режиссёра возмутило его коллег и театральных критиков.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Анатолия Полянкина допросили и направили под домашний арест до 3 мая.

Осенью 2021 года Райкин обвинил Полянкина в краже имущества на 50 млн рублей. Основатель театральной школы заявил, что у него обманом забрали два ценных объекта недвижимости — "Райкин-центр” и "Высшую школу сценических искусств".