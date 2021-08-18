EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спецслужбы Украины провели учения возле границы с Крымом
Источник назвал возможную причину ухода в штопор упавшего под Москвой Ил-112В
Житель Чебоксар жарил сосиски на Вечном огне
Глава МИД Украины опроверг информацию о брошенных в Афганистане военных
Талибы* стреляли по протестующим в поддержку национального флага
Три человека погибли из-за пожара на нефтеперекачивающей станции под Надымом
В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком
Экономист спрогнозировал крах валют в странах СНГ
Депутат Шеин назвал поражение единороссов условием снижения пенсионного возраста

Райкин обвинил в краже имущества на 50 млн рублей своего соратника

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин намерен призвать к ответственности бывшего соратника, которого обвиняет в хищении и обмане.

Райкин обвинил в краже имущества на 50 млн рублей своего соратника

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости", сын легендарного Аркадия Райкина Константин Райкин заявил, что у него обманом забрали два ценных объекта недвижимости — "Райкин-центр” и "Высшую школу сценических искусств”.

В мошеннических действиях он обвиняет своего компаньона Анатолия Полянкина.

"Он заявляет следующее: в 2015 году ректор "Высшей школы сценических искусств” Полянкин обманом забрал себе оба здания на Шереметьевской, 6 — первый и второй корпуса. До этого здания принадлежали "Фонду поддержки и развития культуры имени А. И. Райкина”. Цена вопроса — 50 млн рублей. Сейчас художественный руководитель "Сатирикона” написал заявление в органы. Там проводят проверку по факту мошенничества в особо крупном размере", — сообщает Telegram-канал.

Ранее появлялась информация о плачевном финансовом состоянии театра "Сатирикон". Райкин жаловался на министра культуры Владимира Мединского, который, по мнению театрального деятеля, мстит театру "Сатирикон" за направленную против цензуры речь о "наездах на искусство". В 2015 году "Сатирикон" получил президентсткий грант в размере 191,6 млн рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вечерний Ургант. В гостях у Ивана Константин Райкин. (28.04.2017)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Британский генерал: "Талибан"* изменился в лучшую сторону
Райкин обвинил в краже имущества на 50 млн рублей своего соратника
Будут посадки? Депутатов предложили наказывать за невыполненные обещания
Спецслужбы Украины провели учения возле границы с Крымом
Источник назвал возможную причину ухода в штопор упавшего под Москвой Ил-112В
Небрежный почерк врачей убивает тысячи пациентов
Житель Чебоксар жарил сосиски на Вечном огне
Глава МИД Украины опроверг информацию о брошенных в Афганистане военных
Талибы* стреляли по протестующим в поддержку национального флага
Максим Галкин показал, как "экипировал" детей к школе
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Бахтиёр Эргашев В Афганистане кишлак снова победил город: чем это аукнется всей Центральной Азии? Бахтиёр Эргашев Любовь Степушова Угрожает ли России "кёнигсбергская идентичность" Калининграда Любовь Степушова Андрей Мартынюк Зеленский: "Крым — мой, я там был!" Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Мир. Новости мира
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Мир. Новости мира
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников