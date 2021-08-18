Райкин обвинил в краже имущества на 50 млн рублей своего соратника

Художественный руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин намерен призвать к ответственности бывшего соратника, которого обвиняет в хищении и обмане.

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости", сын легендарного Аркадия Райкина Константин Райкин заявил, что у него обманом забрали два ценных объекта недвижимости — "Райкин-центр” и "Высшую школу сценических искусств”.

В мошеннических действиях он обвиняет своего компаньона Анатолия Полянкина.

"Он заявляет следующее: в 2015 году ректор "Высшей школы сценических искусств” Полянкин обманом забрал себе оба здания на Шереметьевской, 6 — первый и второй корпуса. До этого здания принадлежали "Фонду поддержки и развития культуры имени А. И. Райкина”. Цена вопроса — 50 млн рублей. Сейчас художественный руководитель "Сатирикона” написал заявление в органы. Там проводят проверку по факту мошенничества в особо крупном размере", — сообщает Telegram-канал.

Ранее появлялась информация о плачевном финансовом состоянии театра "Сатирикон". Райкин жаловался на министра культуры Владимира Мединского, который, по мнению театрального деятеля, мстит театру "Сатирикон" за направленную против цензуры речь о "наездах на искусство". В 2015 году "Сатирикон" получил президентсткий грант в размере 191,6 млн рублей.

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