В Интернете обсуждают вторую беременность Собчак

Ксения Собчак показала видео с округлившемся животом. Публика предположила, что журналистка ждёт второго ребёнка.

У Ксении Собчак подрастает сын Платона, рождённый от актёра Максима Виторгана. Мальчику уже пять лет. Во втором браке с режиссёром Константином Богомоловым у Ксении пока нет детей.

Изменившийся облик Ксении Анатольевны навёл публику на мысль о том, что звезда ТВ и интернета находится в интересном положении.

"Ксения поделилась видео с утренней пробежки, которую сделала вдоль набережной. На светской львице были шорты и довольно облегающая тело футболка. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот Ксении", — сообщает издание "ВокругТВ".

Подписчики решили, что Собчак готовится стать матерью во второй раз. Некоторые интернет-пользователи скептически относятся к предположению о том, что журналистка беременна. Появление животика связывают с тем, что знаменитость махнула рукой на свою внешность. Гламурная блондинка всё чаще появляется перед аудиторией в неряшливом виде. Недавно её отчитали за "колтуны" на голове, с которыми она предстала в своей программе на YouTube.

"Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите", — объясняла свой странный вид Ксения.

Ранее Собчак пожаловалась на то, что неизвестные угрожают ей и её пятилетнему сыну Платону.