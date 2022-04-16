Ксения Собчак показала видео с округлившемся животом. Публика предположила, что журналистка ждёт второго ребёнка.
У Ксении Собчак подрастает сын Платона, рождённый от актёра Максима Виторгана. Мальчику уже пять лет. Во втором браке с режиссёром Константином Богомоловым у Ксении пока нет детей.
Изменившийся облик Ксении Анатольевны навёл публику на мысль о том, что звезда ТВ и интернета находится в интересном положении.
"Ксения поделилась видео с утренней пробежки, которую сделала вдоль набережной. На светской львице были шорты и довольно облегающая тело футболка. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот Ксении", — сообщает издание "ВокругТВ".
Подписчики решили, что Собчак готовится стать матерью во второй раз. Некоторые интернет-пользователи скептически относятся к предположению о том, что журналистка беременна. Появление животика связывают с тем, что знаменитость махнула рукой на свою внешность. Гламурная блондинка всё чаще появляется перед аудиторией в неряшливом виде. Недавно её отчитали за "колтуны" на голове, с которыми она предстала в своей программе на YouTube.
"Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите", — объясняла свой странный вид Ксения.
Ранее Собчак пожаловалась на то, что неизвестные угрожают ей и её пятилетнему сыну Платону.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.