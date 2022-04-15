Борис Джонсон заявил, что нелегальных эмигрантов отправят в Руанду

Все нелегалы, прибывшие в Британию с 1 января 2022 года, будут переправлены в Руанду. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Как сообщает Daily Mail, глава МВД соединенного Королевства Прити Патель 13 апреля прибыла в столицу Руанды Кигали, чтобы принять соглашение на ближайшие пять лет.

Джонсон объяснил, что вывоз мигрантов из страны будет финансироваться Лондоном. Расходы на эти цели запланированы в сумме 120 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер-министр назвал Руанду "динамично" развивающейся и одной из самых безопасных стран в мире.

Предполагается, что переправлять в Руанду будут около 30 тысяч нелегалов в год.

"Интересно, коснется ли это тех украинских беженцев, которых признают нелегалами", — задался вопросом автор Telegram-канала "Небожена".

Ранее Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины.