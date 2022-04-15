EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Борис Джонсон заявил, что нелегальных эмигрантов отправят в Руанду

Общество

Все нелегалы, прибывшие в Британию с 1 января 2022 года, будут переправлены в Руанду. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Борис Джонсон заявил, что нелегальных эмигрантов отправят в Руанду

Как сообщает Daily Mail, глава МВД соединенного Королевства Прити Патель 13 апреля прибыла в столицу Руанды Кигали, чтобы принять соглашение на ближайшие пять лет.

Джонсон объяснил, что вывоз мигрантов из страны будет финансироваться Лондоном. Расходы на эти цели запланированы в сумме 120 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер-министр назвал Руанду "динамично" развивающейся и одной из самых безопасных стран в мире.

Предполагается, что переправлять в Руанду будут около 30 тысяч нелегалов в год.

"Интересно, коснется ли это тех украинских беженцев, которых признают нелегалами", — задался вопросом автор Telegram-канала "Небожена".

Ранее Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы борис джонсон
Новости
Жена Медведчука считает Эрдогана способным освободить её мужа
Марченко: имущество Медведчука конфисковано, его местонахождение неизвестно
Жена Медведчука пожаловалась на поступающие угрозы расправы
Зеленский не отреагировал на обращение жены Медведчука
Экономист Вавилов предрёк снижение цен на автомобили на 25%
Захарова предрекла негативные последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции
Садальский заступился за Хаматову: "Чулпан права"
Ветеран спецназа призвал ликвидировать бойцов нацбатальонов и ЧВК
В результате обстрела Журавлёвки со стороны Украины повреждены более 20 домов
Литовкин: Украина прекратит атаковать РФ, если удар по Киеву будет болезненным
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Садальский заступился за Хаматову: "Чулпан права"
В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан
Ветеран спецназа призвал ликвидировать бойцов нацбатальонов и ЧВК
В результате обстрела Журавлёвки со стороны Украины повреждены более 20 домов
Литовкин: Украина прекратит атаковать РФ, если удар по Киеву будет болезненным
Борис Джонсон заявил, что нелегальных эмигрантов отправят в Руанду
Театр "Сфера" объединят с "Эрмитажем"
The American Conservative: Байден не контролирует себя, это уже не смешно
The Washington Post: РФ направила США ноту из-за новых поставок оружия Украине
Британцы отреагировали на конфуз Байдена: "Боже, спаси нас всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников