Все нелегалы, прибывшие в Британию с 1 января 2022 года, будут переправлены в Руанду. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Как сообщает Daily Mail, глава МВД соединенного Королевства Прити Патель 13 апреля прибыла в столицу Руанды Кигали, чтобы принять соглашение на ближайшие пять лет.
Джонсон объяснил, что вывоз мигрантов из страны будет финансироваться Лондоном. Расходы на эти цели запланированы в сумме 120 миллионов фунтов стерлингов.
Премьер-министр назвал Руанду "динамично" развивающейся и одной из самых безопасных стран в мире.
Предполагается, что переправлять в Руанду будут около 30 тысяч нелегалов в год.
"Интересно, коснется ли это тех украинских беженцев, которых признают нелегалами", — задался вопросом автор Telegram-канала "Небожена".
Ранее Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины.
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