Шрифты Times New Roman и Arial больше не доступны для россиян

Россияне больше не могут скачать шрифты из каталога компании Monotype Imagining, сообщает «Российская газета». Этот каталог включает в себя такие популярные шрифты как Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana.

По заявлению журналистов, пользователи, заходящие на сайт, получают ошибку 1020 и сообщение об ограничении доступа со стороны администрации. При этом использование VPN позволяет игнорировать это ограничение.

Ранее о приостановке своей деятельности на территории России заявил один из крупнейших поставщиков ПО в мире - компания Microsoft. Решение связано с эскалацией ситуации на территории Украины.