Россияне больше не могут скачать шрифты из каталога компании Monotype Imagining, сообщает «Российская газета». Этот каталог включает в себя такие популярные шрифты как Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana.
По заявлению журналистов, пользователи, заходящие на сайт, получают ошибку 1020 и сообщение об ограничении доступа со стороны администрации. При этом использование VPN позволяет игнорировать это ограничение.
Ранее о приостановке своей деятельности на территории России заявил один из крупнейших поставщиков ПО в мире - компания Microsoft. Решение связано с эскалацией ситуации на территории Украины.
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В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета