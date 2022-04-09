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Автор Елена Былкина

Жириновский перед смертью сделал прогноз на 2022 год: "Отчаиваться не надо"

Общество

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед смертью записал видеообращение, в котором отдельно высказался о каждом месяце 2022 года вплоть до осени.

Жириновский перед смертью сделал прогноз на 2022 год: "Отчаиваться не надо"

На видео Владимир Вольфович предстал в сугробах с совком в руках. Облокотившись на инструмент для чистки снега, он обратился к россянам.

"2022 год, живите как получится, отчаиваться не надо. Знаний достаточно у всех… Никому не желайте плохого, но и помните — не рой другому яму, сам в неё упадёшь", — поделился житейской мудростью глава ЛДПР на плёнке.

Он заглянул в ближайшее будущее и попытался спрогнозировать, что ждёт граждан РФ в этом году.

"В марте поговорим о женщинах, 1 мая — день весны, потом лето, потом опять осень. И так не спеша, будем идти тихо, если не будет войны. А если будет война, то победим, и каждый получит своё по заслугам", — заявил политик степенным тоном.

Потом Жириновский принялся чистить снег под трогательную музыку.

Видео опубликовал Telegram-канал "Небожена".

"Жириновский продолжает делать прогнозы, как и обещал", — написали авторы Telegram-канала.

Старший сын ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев не пришёл проводить отца в последний путь 8 апреля, но прислал ему венок с надписью: "Давай помиримся".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы лдпр владимир жириновский
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